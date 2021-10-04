ميناء الأدبية يستقبل أكبر ونش في العالم بحمولة 1200 طن

استقبل ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكبر ونش في العالم بحمولة 1200 طن ويبلغ وزنه ٤٠٠ طن، وذلك ضمن الدور الهام لموانئ المنطقة في خدمة المشروعات القومية للدولة، واستقبال المعدات والمهمات الثقيلة التي تخدم تلك المشروعات وأعمال الإنشاءات.

وأكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال الونش بميناء الأدبية بالسويس مفكك ليجري تركيبه من خلال إحدى شركات المقاولات الوطنية، لاستخدامه في تشييد وبناء أطول ساري في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يبلغ ارتفاعه ١٩١ مترا.

وقال زكي، إن موانئ المنطقة الاقتصادية شهدت أعمال تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية، ما أضاف لتلك الموانئ العديد من المميزات، موضحا استمرار التنمية بالموانئ بما يحقق التنافسية مع مثيلاتها فى البحرين الأحمر والمتوسط، لرفع المنطقة الاقتصادية ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية وتحقيق المزيد من أهداف المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن عمليات تطوير الموانئ تتيح لها استقبال حمولات ضخمة من البضائع واستقبال أضخم السفن العالمية ومعدات ومهمات المشروعات القومية، ما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الأداء بالموانئ، ويوجه رسالة إيجابية للمستثمرين والخطوط الملاحية بقدرة موانئ المنطقة الاقتصادية على عمليات تداول هذه الحمولات.