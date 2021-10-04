سجل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 128.2 ألف عضو هيئة تدريس بالتعليم العالي في العام الدراسي 2019-2020، يدرسون لـ3.339 مليون طالب، بمتوسط عضو هيئة تدريس لكل 26 طالبا، مقابل 126.4 ألف عضو يدرسون لـ3.104 مليون طالب بمتوسط عضو هيئة تدريس لكل 25 طالبا عام 2018-2019، بزيادة 1.4%، وفق بيان للجهاز اليوم.

البيان جاء بمناسبة اليوم العالمى للمدرس، الذى يحتفل به في 5 أكتوبر من كل عام، والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، منذ 1994، إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية و«يونسكو» اعترافاً بدور المعلم فى التنمية، فيما يتم الاحتفال العام الحالي، تحت شعار «المعلم عماد إنعاش التعليم».

وأوضح البيان أن هناك 101.5 ألف عضو هيئة تدريس بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر يدرسون لـ2.442 مليون طالب، و11.8 ألف عضو هيئة تدريس بالجامعات الخاصة، يدرسون لـ207.2 ألف طالب، و11.8 ألف عضو بالمعاهد العليا والأكاديميات يدرسون لـ505.2 ألف طالب.

وذكر أن هناك 2.8 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية "فوق المتوسطة" الحكومية والخاصة، يدرسون لـ162.1 ألف طالب، و308 أعضاء هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة يدرسون لـ22.8 ألف طالب.

وبحسب البيان، سجل 1.189 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي (عام-أزهرى)، عام 2019-2020، مقابل 1.206 مليون مدرس خلال 2018-2019، و1.025مليون مدرس بالتعليم العام، مقابل 1.038 مليون، بينما تم تسجيل 163 ألف مدرس بالتعليم الأزهري، مقابل 168.1 ألف مدرس.

ووفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تم تسجيل 62.7 ألف مدرس بالتعليم قبل الابتدائي، منهم 58.9 ألف مدرس بالتعليم العام، و3.8 ألف بالتعليم الأزهري، يدرسون لـ1.569 مليون تلميذ، منهم 1.458 مليون بالتعليم العام، و110.5 ألف بالتعليم الأزهري.

كما تم تسجيل 514.4 ألف مدرس بالتعليم الابتدائي، منهم 440.5 ألف مدرس بالتعليم العام، و73.8 ألف مدرس بالتعليم الأزهرى، يدرسون لـ13.752 مليون تلميذ، منهم 12.820 مليون تلميذ بالتعليم العام، و932.3 ألف بالتعليم الأزهرى.

بينما سجل الجهاز 297.6 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي، منهم 254.8 ألف مدرس بالتعليم العام، و42.7 ألف مدرس بالتعليم الأزهري، يدرسون لـ5.626 مليون تلميذ، منهم 5.238 مليون تلميذ تعليم عام، و388.1 ألف تلميذ تعليم أزهري.

وفي التعليم الثانوي، تم تسجيل 148.2 ألف مدرس، منهم 106.7 ألف بالثانوي العام، و41.5 ألف بالتعليم الأزهري، يدرسون لـ2.156 مليون تلميذ، منهم 1.819 مليون في الثانوي العام، و336.7 ألف في التعليم الأزهرى، بينما تم تسجيل 146.7 ألف مدرس بالتعليم الثانوي الفني يدرسون لـ2.054 مليون تلميذ.