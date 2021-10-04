 صحيفة يابانية: تدريبات مشتركة بين خفر السواحل الياباني والأمريكي - بوابة الشروق
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صحيفة يابانية: تدريبات مشتركة بين خفر السواحل الياباني والأمريكي

طوكيو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:23 ص

ذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية، اليوم الإثنين، أن خفر السواحل الياباني والأمريكي أجريا تدريبا مشتركا لتعزيز قدراتهما على التعامل مع السفن المشبوهة.

وأوضحت الصحيفة أن التدريب -الذي جرى أمس الأحد في ميناء يوكوسوكا بمحافظة كاناجاوا جنوب طوكيو- تضمن زوارق مطاطية عالية السرعة مركبة على سفن خفر سواحل البلدين، مضيفة أن أفراد خفر السواحل استعرضوا مهاراتهم مثل الانعطاف بزوايا قائمة بزوارقهم بينما تحافظ على سرعتها العالية، كذلك التحرك في تشكيلات متوازية في التدريب الخامس بين خفر سواحل البلدين.

وأضافت أن أحد الضباط في خفر السواحل الياباني كانوسويه هيروآكي قال إن اليابان تريد تعزيز التعاون بصورة أعمق مع الولايات المتحدة للمساعدة في تحقيق حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.


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