استقبال 8 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا من الولايات المتحدة بنهاية الشهر الجاري

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وجهت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد الشكر للولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي على دعم مصر بملايين الجرعات من لقاحي كورونا فايزر وموديرنا، فقد دعمت مصر حتى الآن بـ1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان بحضور السفير الأمريكي في مصر لبحث سبل التعاون في توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزيرة أنه خلال الأيام المقبلة سيتم استقبال ملايين الجرعات أيضا من الولايات المتحدة من لقاحي فايزر وموديرنا، حيث سيبلغ إجمالي الجرعات التي تحصل عليها مصر بنهاية الشهر الحالي حوالي 8 ملايين جرعة من اللقاحين.