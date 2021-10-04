محمد صبحي يفتتح العرض المسرحي الجديد «نجوم الظهر»

افتتح الفنان محمد صبحي، أمس الأحد، العرض المسرحي الجديد "نجوم الظهر"، كأول عرض جماهيري بحضور وسائل الإعلام المختلفة، وشاهدتها لجنة رقابية من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وأجازتها بالكامل دون أي ملاحظات.

عقب العرض المسرحي، أقيم مؤتمر صحفي على خشبة المسرح قدمه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر الذي رحب بالحضور، وقدم فريق العمل المسرحية بالكامل، ثم ترك كلمة للنجم محمد صبحي، تحدث فيها عن كواليس تلك المسرحية وأنها استمرت بروفاتها لأكثر من سنة وأنها تعد تجربة مختلفة ضمن التجارب المسرحية الكثيرة التي قدمها محمد صبحي.

وشكر صبحي كل فريق عمله وخص بالذكر الشاعر عبدالله حسن والملحن شريف حمدان، موضحا أن الأغاني والألحان في هذا العمل عنصران مهمان للغاية ويكملان الدراما داخل العرض ولا يمكن الاستغناء عنهما، كما شكر القديرة سميرة عبد العزيز قائلا: "تعرضت لأزمة صحية نقلت على آثارها إلى المستشفى، ورفضت المكوث في البيت، وكانت ترفض أن تأخذ الأدوية حتى تتمكن من استكمال البروفات فهذا النوع من الفنانين أصبح نادرا".

ثم أشاد الكثير من الحضور بالعرض المسرحي وفكرته والتنوع الكبير في عناصر الفرجة فيه ما بين الكوميديا الراقية والاستعراض والغناء، والرسائل الكثيرة التي يوجهها العرض للمجتمع فيما يخص الفن والفنانين، وردا ردا على سؤال حول كيفية اختياره للممثلين معه قال صبحي: "لا أختار ممثلا إلا في مكانه".

وكشف صبحي عن مشروع مسرحي قادم سيجمعه بالنجمة الكبيرة إلهام شاهين التي وصفها بأنها "محاربة".

المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلا وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ.

يؤدي بطولة المسرحية ويخرجها ويكتبها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته "استديو الممثل" هم: (سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفى يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة).