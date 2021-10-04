تقسيمة قوية لـ لاعبي الأهلي وموسيماني يجتمع بصلاح محسن

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة حارسين، وذلك خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الحرس الوطني التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري بالنيجر، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على الحديث مع صلاح محسن، مهاجم الفريق على هامش المران، وذلك ضمن الجلسات الفردية التي يحرص المدير الفني على عقدها مع اللاعبين.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي إن محمود متولي لاعب الفريق يعود للمشاركة في مران الأهلي الجماعي عقب مباراة الحرس الوطني بطل النيجر.

وأوضح أبو عبلة أن متولي اشتكى من آلام في أوتار الركبة، وحالته في تحسن بشكل مستمر، ومن المنتظر عودته للمشاركة في مران الأهلي عقب مباراة الحرس الوطني الأولى في النيجر.

وقبل انطلاق مران الفريق، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني، محاضرة مطولة مع اللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال.

وعقب الجزء البدني، خاض الفريق تدريبات الكرة، التي بدأت بفقرة بناء الهجمة من منتصف الملعب والتركيز على الكرات العرضية، بمشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي يشارك بشكل تدريجي في المران الجماعي لتجهيزه للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة التي استمرت ثلاثة أيام، وحرص موسيماني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش مران الأهلي، للوقوف على التصور النهائي للبرنامج التدريبى وجميع الأمور الخاصة بالجانبين الفني والإداري، للتحضير للمرحلة المقبلة التي تسبق السفر إلى النيجر.