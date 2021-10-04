 عمدة مانيلا يقدم أوراقه ترشحه للانتخابات الرئاسية الفلبينية - بوابة الشروق
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عمدة مانيلا يقدم أوراقه ترشحه للانتخابات الرئاسية الفلبينية

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 10:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 10:31 ص
قدم فرانسيسكو دوماجوسو عمدة مدينة مانيلا أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الفلبينية المقررة العام المقبل.

وقال دوماجوسو، إنه شعر بالتوتر بشأن الترشح لمنصب الرئيس على الرغم من خوضه عدة انتخابات من قبل، ولكنه يقدم نفسه كمرشح لديه القدرة على تخفيف معاناة الفلبينيين.

وأضاف خلال تقديمه لأوراق ترشحه للانتخابات المقررة في التاسع من مايو 2022: "في ظل جميع المشاكل التي لدينا، وبمساعدتكم، أعطوني فرصة لخدمة دولتنا وجميع الفلبينيين حول العالم".

ويعد دوماجوسو -46 عاما- الذي يعرف باسم اسكو مورينو، أحد أبرز أربعة مرشحين يسعون ليحلوا محل الرئيس رودريجو دوتيرتي، الذي تنتهى فترة رئاسته التي استمرت ستة أعوام في يونيو 2022.

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