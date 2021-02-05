رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد أهمية استمرار التنسيق لخدمة قضايا القارة الإفريقية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أهمية استمرار العمل بنفس الزخم والتنسيق، في خدمة قضايا القارة الإفريقية، من خلال الاجتماعات المتواصلة التي تعد ركيزة أساسية في دعم التكامل القاري.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال مشاركة رئيس المجلس الرئاسي في اجتماعات هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي التي عقدت اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو.

وأعرب المنفي عن أمله في أن تسير كافة الشراكات الاستراتيجية، وفقا لمخطط واضح يعكس مصالح بلدان القارة وأولوياتها، ليس فقط من خلال حجم الاستثمارات، وإنما بوعي وقدرة القارة بالتغييرات التي يشهدها العالم، بما يمكننا من التعبير عن مواقفنا، والمشاركة في التنمية القارية، مؤكدا أن ذلك لا يأتي إلا بتسخير الإمكانيات، وبإرادة سياسية قوية، لترسيخ مبدأ التضامن والتآزر العالمي في مواجهات التحديات والقضايا الإقليمية والدولية.

وتناول الاجتماع مناقشة مكان الدورة العادية الـ 39 للمجلس التنفيذي (وزراء الخارجية الأفارقة) المقرر عقدها يومي 14 و15 من شهر أكتوبر الجاري، والقمة التنسيقية نصف السنوية الثالثة، التي ستعقد في 16 من نفس الشهر، بالإضافة إلى بحث عقد اجتماع الاتحاد الإفريقي - الاتحاد الأوروبي الوزاري الثاني في "كيجالي" برواندا يومي 25 و26 من هذا الشهر أيضا.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقيتين المعنية بتغير المناخ المنعقد في يونيو الماضي، ومناقشة عقد القمة الإفريقية التركية في ديسمبر القادم.