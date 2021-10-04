السفير المصري بالرياض: العلاقات المصرية السعودية تتسم بالخصوصية

قال السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية إن العلاقات المصريه السعودية تتسم بالخصوصية، وإن البلدين هما محورا استقرار المنطقة سياسيا واقتصاديا وإسلاميا وثقافيا وعسكريا.

وأضاف فاروق، في حواره مع جريدة عكاظ السعودية، أن توجه القيادة السياسية تعميق التعاون على كافة المجالات وظهر ذلك جليا في التعاون العسكري بين مصر والسعودية، وكل الدول العربية الشقيقة بما يشمل كافة الأفرع والمجالات العسكرية، وفي كل أوقات السنة وعلى كل أنواع الأرض، والهدف هو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي أظهرت الإحصاءات الرسمية المعلنة أن مصر هي أكبر شريك تجاري عربي أفريقي للمملكة وثاني أكبر شريك تجاري للمملكة بشكل عام، وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 ما قيمته نحو 7.8 مليار دولار، منها نحو 5.1 مليار دولار صادرات سعودية إلى مصر «شاملة الصادرات البترولية»، في المقابل، بلغت الصادرات المصرية إلى المملكة نحو 2.7 مليار دولار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الثاني للدول المستورده للمنتجات المصرية عن نفس العام.

وأوضح أنه على الصعيد الاستثماري، تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر في مصر بنحو 6 مليارات دولار للعام 2020 عبر أكثر من 6000 شركة تعمل في قطاعات الصناعة، الإنشاءات، السياحة، الزراعة، التمويل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تعد مصر ثاني أكبر دولة صدرت لها رخص استثمارية بالمملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة بإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، وهي مؤشرات إيجابية للغاية في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشار فاروق إلى أن العلاقات الثقافية والعلمية شهدت تناميا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، من خلال تطوير توأمة بين الجامعات الرائدة في البلدين والعمل المشترك على تطوير المشاريع البحثية وتبادل الخبرات والمهارات العلمية، من خلال مذكرات التفاهم والبروتكولات والبرامج التنفيذية العلمية المقترحة من البلدين لتحفيز البحث العلمي والتعاون الأكاديمي، وتضطلع المراكز الثقافية في كل من مصر والسعودية ومن ضمنها أكاديمية الفنون المصرية بتعزيز التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة في البلدين، وذلك من خلال البرامج المطروحة في مجالات الفنون المسرحية والموسيقى والشعر وكذلك التعاون الفني والأدبي بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والمهارات الفنية بينهما.

واختتم السفير المصري لدي الرياض حواره بالإشادة بموقف السعودية الداعم لمصر في مساعيها نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة، من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، هو موقف مشرف عبرت عنه السعودية صراحة في البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي برئاسة وزيري الخارجية في الرياض نهاية العام الماضي، حيث تنظر المملكة للأمن المائي المصري باعتباره جزءً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.