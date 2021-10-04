بلومبرج: خسائر مارك زوكربيرج بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بعد تعطل فيسبوك

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن خسائر مارك زوكربيرج بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بعد تعطل فيسبوك.



فيما أغلقت الأسهم الأمريكية على خسائر بنهاية أول جلسات الأسبوع، بضغط من عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا، مؤشر داوجونز يفقد أكثر من 320 نقطة ليصل إلى 34,002 نقطة، ومؤشر ناسداك المركب الخاص بقطاع التكنولوجيا يتراجع 2%، بحسب الشرق للأخبار.

وتعطل موقع فيسبوك وتطبيقا إنستجرام وواتساب، منذ عصر اليوم الاثنين، وهو ما أثّر على المستخدمين على مستوى العالم.



أفادت تقارير أيضًا، بأنّ مستخدمين من مختلف دول العالم يعانون صعوبات في ولوج "تويتر" و"جوجل" و"أمازون"، إلى جانب وجود بلاغات عن أعطال في خدمة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.