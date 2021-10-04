جمال السادات: تواصلت مع الرئيس فور وفاة والدتي وقال لي «عاوز أعمل حاجة تليق بها»

قال المهندس جمال السادات، ابن الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، إنه أجرى اتصالا لرئاسة الجمهورية فور وفاة والدته، وتم تحويله فورًا للرئيس السيسي، معقبًا: «قال لي عايز أعمل حاجة تليق بـ جيهان السادات».
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، مع عمرو أديب، مساء أمس الأحد، على قناة «mbc مصر»، أنه لم يكن على علم بما سيحدث في الجنارة، موضحًا: «قلت للرئيس اللي تشوفه حضرتك، احنا تحت أمرك»، وتم التواصل معه من الرئاسة، للاتفاق علي مكان صلاة الجنازة، مشيرًا إلى تحفظه بشأن نقل الجثمان من مكان إلى آخر.
وأعرب عن دهشته فور وصوله للضريح، مشبهًا ما شاهده بما يحدث في احتفاليات أكتوبر، معلقًا: «الجنارة العسكرية ووسام الكامل، حاجة مكناش نحلم بيها»، مشيدًا بشخصية الرئيس السيسي، وما يتحل به من إيمان وقوة.
توفيت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات في الـ 9 من يوليو 2021، وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا تنعى فيه الفقيدة: "تنعى رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.