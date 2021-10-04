جمال السادات: تواصلت مع الرئيس فور وفاة والدتي وقال لي «عاوز أعمل حاجة تليق بها»

قال المهندس جمال السادات، ابن الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، إنه أجرى اتصالا لرئاسة الجمهورية فور وفاة والدته، وتم تحويله فورًا للرئيس السيسي، معقبًا: «قال لي عايز أعمل حاجة تليق بـ جيهان السادات».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، مع عمرو أديب، مساء أمس الأحد، على قناة «mbc مصر»، أنه لم يكن على علم بما سيحدث في الجنارة، موضحًا: «قلت للرئيس اللي تشوفه حضرتك، احنا تحت أمرك»، وتم التواصل معه من الرئاسة، للاتفاق علي مكان صلاة الجنازة، مشيرًا إلى تحفظه بشأن نقل الجثمان من مكان إلى آخر.

وأعرب عن دهشته فور وصوله للضريح، مشبهًا ما شاهده بما يحدث في احتفاليات أكتوبر، معلقًا: «الجنارة العسكرية ووسام الكامل، حاجة مكناش نحلم بيها»، مشيدًا بشخصية الرئيس السيسي، وما يتحل به من إيمان وقوة.

توفيت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات في الـ 9 من يوليو 2021، وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا تنعى فيه الفقيدة: "تنعى رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.