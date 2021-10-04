نظمت مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية "الترزي" لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في أن القافلة ضمت 13 عيادات لعدد 10 تخصصات من تخصصات "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة والانف والاذن والأسنان" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، حيث شهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية.

من جانبها أوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد 1264 مترددا وخضوع عدد 88 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لعدد 168 مريضا وأشعة لعدد 26 مريضا وعمل تقارير طبية لعدد 11 مرضى وتحويل 36 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

وقال منسق عام القوافل، أنه تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية خاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 848 زائرا.

كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا حسب تعليمات وكيل الوزارة حيث تم التسجيل وتقديم اللقاح لعدد 85 مواطنًا ضمن المبادرة الرئاسية "معًا نطمئن".

كما توجهت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالشكر للإدارة الصحية ببيلا، ولإدارة مستشفى بيلا المركزي، لتعاونهم الكريم في توفير بعض التخصصات لإتمام إقامة القافلة الطبية على الوجه الأمثل.