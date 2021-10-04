السودان يصدر بيانا بشأن الاشتباكات مع الخلية الإرهابية بالخرطوم

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، الاثنين، اشتباكات بين قوات الأمن وخلية إرهابية متمركزة وسط حي "جبرة" السكني جنوب العاصمة.

وتبادلت قوات الأمن إطلاق النار الكثيف لبضع ساعات مع المجموعة الإرهابية التي تحصنت في سطح إحدى البنايات في المنطقة ولم تعرف تفاصيل عنها، وترددت معلومات حول سقوط جرحى من القوات الأمنية والقبض على عدد من الإرهابيين - حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

يذكر أن نفس الحى قد شهد صداماً بين القوات الأمنية وخلية إرهابية، الأسبوع الماضي، أسفرت عن استشهاد 5 من الضباط والجنود السودانيين.