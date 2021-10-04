 بيرسي تاو يشارك في تدريبات الكرة بمران الأهلي - بوابة الشروق
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بيرسي تاو يشارك في تدريبات الكرة بمران الأهلي

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 7:59 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 8:00 م

شارك الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران كاملا الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وشارك تاو في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة التي اشتملت على فقرة بناء هجمات وكرات عرضية، وتقسيمة قوية في منتصف الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري بالنيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت ثلاثة أيام.

يذكر أن الأهلي خاض مباراة ودية أمام فريق الغابة الأسبوع الماضي على ملعب التتش بالجزيرة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.


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