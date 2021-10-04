سلطنة عمان تعلن عن 11 قتيلا جراء الإعصار شاهين

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أعلن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان اليوم الاثنين ارتفاع الضحايا جراء الحالة المدارية شاهين إلى 11 قتيلا.

وقال المركز، حسب التلفزيون العماني عبر موقعه على "تويتر" اليوم إنه تم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة وبلاغات عن حالات فقدان بمحافظة شمال الباطنة.

وعثرت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف اليوم على جثة مواطن مفقود في وادي السليل بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن عيسى بن حمد العزري محافظ جنوب الباطنة قوله إن العمل جارٍ من قبل الفرق الميدانية لإصلاح الأضرار الناتجة عن تأثير الحالة المدارية بالمحافظة.

وأوضح أنه يجري حصر الأضرار التي خلفتها الحالة المدارية والتي تمثلت في انقطاع الكهرباء وسقوط عدد من أعمدة الإنارة وبعض الأشجار والمظلات في ولايتي بركاء والمصنعة والعمل جار لإعادة الكهرباء خلال الساعات القادمة.

وكانت السلطنة أعلنت أمس الاحد انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية، ووفاة طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط.

وأعلن المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة في السلطنة عمان اليوم انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية.