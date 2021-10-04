تعتبر إيطاليا معقلا لأشهر مشروبات القهوة كالكابتشينو والإسبريسو، ولكن الإيطاليين عشاق القهوة، لم يفلحوا منذ قرن في زراعة مشروبهم المفضل على أراضيهم؛ إذ كانت برودة الطقس تجهض جميع المحاولات، ليأتي التغير المناخي ودرجات الحرارة الأربعينية في هذا العام، لتخرج أول محصول قهوة أوروبية على أرض جزيرة سقلية الإيطالية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، نجحت عائلة موريتانو، التى تحاول منذ قرن في إنتاج 30 كيلو جرام من القهوة في مزرعتهم الصغيرة المؤلفة من 63 شتلة.

يحكي أندريا موريتانو "الأمر غاية في الإعجاز إذ أنه بعد مئات المحاولات الفاشلة يكون نجاح المحصول دون أى أسمدة أو الاستعانة ببيوت زراعية، بل وعلى ارتفاع 350 مترا، رغم أن زراعة القهوة تكون بارتفاع كيلو متر ونصف عن سطح البحر".

ويطمح أندريا وأسرته في إنتاج قهوة أوروبية دون الحاجة للاستيراد من الدول الاستوائية.

ويقول أدريانو كفيزو رجل أعمال إيطالي مهتم بزراعة القهوة إنه لم ينجح من قبل على مدار نصف قرن في إنتاج أى محصول للقهوة على أرض إيطالية؛ إلا أنه يتوقع مع احترار المناخ وتصحر إيطاليا أن تكون الفرصة لتحقيق حلمه بإنتاج القهوة.

يذكر أن مرصد للطقس في جنوب إيطاليا، رصد درجة حرارة 48 مئوية، في أغسطس الماضي، لتصبح أعلى درجة حرارة في القارة العجوز، بينما شهدت منطقة سقلية 3 أشهر متتابعة، من توقف هطول الأمطار في عام 2020 بحسب رصد القوقاز والبلقان.

وشهدت سقلية الإيطالية تراجعا في محاصيل البرتقال الخاصة بها بـ31% والليمون بـ50%، بينما ارتفع إنتاج محاصيل استوائية أخرى على أرض الجزيرة، مثل المانجة والآفوكادو المناسبة للأجواء الحارة.