نظم مركز إعلام زفتى، بالتعاون مع مجلس المدينة، ندوة إعلامية تحت عنوان "مبادرة حياة كريمة تطوير الريف المصرى (الطرق)" بمقر قاعة المجلس.

وقال محمد عويس نائب رئيس مجلس زفتى لشئون القرى والمسئول عن ملف مبادرة حياة كريمة بالمركز، إن جميع الشوارع في القرى التي تشملها المبادرة، سيتم رصفها بعد الانتهاء من توصيل البنية التحتية لها من صرف صحي وكهرباء ومياه وغاز، وأيضا الطرق الرئيسية من حنون حتى زفتى، ومن تفهنا لزفتى، سيتم رصفها وكذا زفتي العجيزية وجار دراسة ردم الترعة وتوسعة الطرق بين زفتى وبنها.

وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل على حصر التعديات على النيل، وبعد ذلك سيتم عمل ممشى، حيث ستكون منطقة سياحية، مشيرا إلى أنه سيتم عمل انترلوك في محيط المدرسة الفكرية بزفتى للتيسير على الطلبة للوصول للمدرسة.

وأوضح عويس أن الغاز لن يدخل المنازل إلا إذا كان الصرف الصحي حكومي وليس خاص، مطالبا الحضور بزراعة شجر مثمر في الشوارع الرئيسية، بدلاً من الفيكس وعمل ممشى على طريق سندبسط (كفر الجزيرة إلى المستشفى).