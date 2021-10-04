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فرنسا تسجل 3799 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:20 ص

 سجلت فرنسا 3799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و120 ألفا و214 إصابة، والوفيات إلى 117 ألفا و595 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 94 مليونا و771 ألفا و408 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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