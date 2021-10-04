الصحف اللبنانية: الكهرباء تنهار والتلاعب بالدولار يلهب الأسعار

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين على تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد وانخفاض التغذية الكهربائية إلى أدنى مستوياتها منذ وصول النفط العراقي لتشغيل معامل توليد الكهرباء خلال الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع الارتفاع غير المأمول في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية في السوق، حيث كانت الآمال معلقة على استمرار انخفاضه بعد ملء الفراغ السياسي في البلاد إثر تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بعد 13 شهرا من تعثر التشكيل تحت حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة.

وتحت عنوان "الكهرباء تنهار والراعي إلى التحذيرات القصوى"، جاء مانشيت صحيفة النهار اللبنانية في عددها اليوم، حيث اعتبرت الصحيفة أن ما وصفته بالحالة الكارثية التي تتسم بها أزمة الكهرباء ‎لم تهادن الحكومة بعد أقل من أسبوعين من انطلاقتها العملية، وذلك رغم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقدم ملف الكهرباء إلى ‏أول الأوليات الأكثر إلحاحًا.

وأكدت الصحيفة أن مؤسسة كهرباء لبنان أطلقت أمس الإنذار الأشد ‏خطورة حيال الانهيار الشامل للشبكة الكهربائية بما لم يسبق له مثيل حتى في حرب يوليو ‏‏2006.

ونقلت الصحيفة دعوة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس للحكومة إلى الصراحة والإقدام في المواقف حيال جميع القضايا التي يشكو منها ‏الشعب.

وتحت عنوان "باريس تستعجل الحكومة: الإصلاح يبدأ بالكهرباء"، نقلت صحيفة نداء الوطن اللبنانية في عددها الصادر اليوم تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لفضائية الحدث والتي استعجل فيها حكومة ميقاتي لإثبات جديتها من دون تأخير في الميدان العملي والمباشرة فوراً بإجراء الإصلاحات المرتقبة، كما شدد على الحاجة الملحة لتفعيل الإجراءات المعروفة والتي ينتظرها الجميع، وفي مقدمها الخدمات العامة الأساسية بدءاً بالكهرباء.

واعتبرت الصحيفة انه من المفارقة أن يأتي الموقف الفرنسي بالتزامن مع إعلان مؤسسة كهرباء لبنان بلوغ قدراتها الإنتاجية أدنى مستوياتها، رافعة المسؤولية عن كاهلها، حيث نبهت أمس إلى أنه بات من شبه المستحيل المحافظة على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية، ما ينذر بانهيارها الشامل في أي لحظة وعدم إمكان بنائها مجددا.

ونشرت صحيفة اللواء اللبنانية عنوانها الرئيسي "تجدد السباق بين العتمة والكهرباء.. والتلاعب بالدولار يلهب الأسعار!"، حيث اعتبرت أن هناك سباقا بين العتمة الشاملة في البلاد ونور الكهرباء، المفترض أن يكون أولوية حكومية، وفقا للبيان الوزاري، مشيرة إلى أن البيان الذي أصدرته مؤسسة كهرباء لبنان أمس يعطي نظرة سلبية حول وضع الكهرباء في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية، محذرة من أن يؤثر ذلك على ارتفاع الأسعار مجدداً في السوبر ماركات والمولات، بعدما سجل الدولار عودة سريعة للارتفاع، وبوتيرة متسارعة، ومفاجئة، ما رفع سعر كيلوواط الكهرباء، وأسعار الدواجن، واللحوم، فضلا عن الخضار والفاكهة.

وبلغ سعر الدولار صباح اليوم في لبنان 17500 ليرة لبنانية ليرة لبنانية في مستهل التعاملات وسط ترقب لتحرك سعر الصرف خلال الأيام المقبلة بعد الارتفاعات المتتالية التي قادته إلى هذا المستوى بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر يونيو الماضي في أعقاب تشكيل الحكومة الشهر الماضي وبلغ 13500 ليرة.