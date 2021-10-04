 جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 - بوابة الشروق
الإثنين 4 أكتوبر 2021 2:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

أحمد بدراوي
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 1:38 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 1:50 م

أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للجامعات لعام 2021-2022، حسبما ذكر الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.

وتنشر "الشروق" ملفًا بنتيجة التنسيق كاملة:

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك