جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

رئيس جامعة عين شمس عن التبرع بالأعضاء: نحن شعوب تقدس الجسد من أيام الفراعنة

جمال السادات: تواصلت مع الرئيس فور وفاة والدتي وقال لي «عاوز أعمل حاجة تليق بها»

الورم كان منتشرا في جسدها.. نجل جيهان السادات يروي طبيعة مرض والدته وسبب الوفاة

عمرو أديب مستنكرا: ظاهرة إلقاء الطوب على سائقي القطارات لا تحدث إلا في مصر