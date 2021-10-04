جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

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أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للجامعات لعام 2021-2022، حسبما ذكر الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.
وتنشر "الشروق" ملفًا بنتيجة التنسيق كاملة: