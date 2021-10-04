الشرطة العراقية تتصدى لهجوم إرهابي على أحد القطاعات الأمنية في كركوك

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، أن قوات الشرطة تمكنت من صد هجوم مسلح لعصابات تنظيم داعش الإرهابي، على أحد القطاعات الأمنية في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفاد المصدر الأمني في تصريح خاص للقناة العراقية الإخبارية، بأن قوة أمنية تمكنت من صد هجوم مسلح عقب مشاهدة تحركات مشبوهة من خلال الكاميرات الحرارية لعدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالقرب من أحد قطعاتها في ناحية الرياض بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ويأتي هذا في الوقت من المنتظر أن يشهد فيه العراق في العاشر من الشهر الجاري أول انتخابات مبكرة بعد مرحلة ما بعد التغيير عام 2003 يتنافس عليها نحو 3249 مرشحًا بينهم أكثر من 789 مستقلا لاختيار برلمان عراقي جديد يضم 329 نائبًا يتولى تشكيل حكومة عراقية جديدة للسنوات الأربعة المقبلة.