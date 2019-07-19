حكومة أفغانستان المؤقتة تعقد أول اجتماع وزاري

عقدت حكومة أفغانستان المؤقتة، المكونة بالكامل من أعضاء من حركة طالبان، أول اجتماع وزاري لها منذ توليها السلطة في أغسطس.

ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، وافق مجلس وزراء طالبان في اجتماع عقد في كابول اليوم الاثنين على البدء في إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية للمواطنين الأفغان مرة أخرى.

وأفادت وكالة أنباء "بختار" الحكومية بأن جوازات السفر الجديدة وبطاقات الهوية من المرجح أن تحمل اسم "إمارة أفغانستان الإسلامية"- الاسم الذي تستخدمه حركة طالبان لحكومتها- بدلاً من جمهورية أفغانستان الإسلامية، الاسم الرسمي للبلاد في ظل حكم الحكومة السابقة المدعومة من الغرب.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومات الأجنبية ستعترف بجوازات السفر الجديدة، حيث لا تزال طالبان لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي كقادة شرعيين لأفغانستان.