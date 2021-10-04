ميقاتي يبحث مع السفيرة الأمريكية التطورات العامة في لبنان

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بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التطورات العامة في لبنان والمنطقة مع السفير الأمريكية بلبنان دوروثي شيا.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

وكانت السفيرة الأمريكية بلبنان قد زارت عددا من وزراء حكومة ميقاتي على مدار الأيام الماضية، حيث التقت وزير الطاقة والمياه وليد فياض لبحث دور الولايات المتحدة لدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة، وخصوصا في قطاع الطاقة.

كما زارت شيا وزير المالية يوسف الخليل، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع المالية الراهنة.