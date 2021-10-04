أوقاف قنا تطلق مبادرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة

دشنت مديرية الأوقاف بقنا، اليوم الإثنين، أولى الدورات التدريبية لمبادرة الأمن الفكري وتصحيح المفاهيم التي أطلقتها وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام، بمجمع إعلام نجع حمادي، في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف ومؤسسات الدولة الوطنية للتوسع فى برامج التدريب والتثقيف المستمر.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المبادرة تستهدف تنظيم ٣ دورات تدريبية حول (ضلالات الإرهابيين- المواطنة حقوق وواجبات- حروب الجيل الرابع والخامس- حرب الشائعات وأثرها على المجتمعات والدول)، على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٤ إلى ٦ أكتوبر الجاري، بمعدل ٤ ساعات لكل يوم، بهدف بناء وعى المواطنين بشكل سليم وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأوضح الدكتور ماهر علي جبر، وكيل مديرية الأوقاف بقنا، أن الدورات التدريبية يحاضر فيها نخبة متميزة من العلماء والأدباء والمفكرين من جامعة الأزهر وجامعة جنوب الوادي، بهدف تدريب ٣٢٠ شابًا وفتاة من الجهات المشاركة، وهي (جامعة جنوب الوادي- كلية الدراسات الإسلامية فرع قنا- مديرية أوقاف قنا- مديرية التربية والتعليم بقنا- مديرية الشباب والرياضة بقنا- مديرية التضامن الاجتماعي بقنا- مجمع إعلام نجع حمادي- مركز إعلام قنا) كمرحلة أولى، على أن يتم منح المشاركين شهادات تقدير في اليوم الختامي.

وحضر الندوة كل من الدكتور كرم عبد الستار رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر، والدكتور ماهر علي جبر وكيل مديرية أوقاف قنا، والدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب جامعة جنوب الوادي، وماجدة الشرقاوي مدير مجمع إعلام نجع حمادي، وجمال عبد الشافي سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية المشاركة في المبادرة وعدد من الشباب.