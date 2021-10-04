الأهلي يهزم الفتح السعودي ويتصدر مجموعته بالبطولة العربية للسلة

واصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي انتصاراته في البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري، وحقق فوزه الثالث على حساب فريق الفتح السعودي.

وقدم «رجال سلة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 82 - 77، ليحقق فوزه الثالث بعد أن استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق «شعب حضرموت» اليمني بنتيجة 124-69، ثم الفوز على «وداد بوفاريك الجزائري» بنتيجة 68-49.

ويتواجد فريق «رجال سلة الأهلي» على رأس المجموعة الثالثة التي تضم فرق: «وداد بوفاريك الجزائر»، وشعب حضرموت «اليمن»، والفتح «السعودية».

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.



ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

ودخل «رجال سلة الأهلي» البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أولى بطولاته في الموسم الجديد.