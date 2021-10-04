 لبنان: بري يطلع من وزير الأشغال على المشاريع الجارية والقوانين الهادفة لتوفير الخدمات للمواطنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان: بري يطلع من وزير الأشغال على المشاريع الجارية والقوانين الهادفة لتوفير الخدمات للمواطنين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 7:33 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 7:33 م

أطلع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على سير وزارة الاشغال العامة والنقل وكيفية تقسيم المشاريع حسب ترتيب الأولويات ما بين المشاريع العاجلة والمشاريع متوسطة الأجل والمشاريع الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بمقر رئاسة مجلس النواب.

وعقب اللقاء، قال حمية إنه أطلع بري على تفاصيل بعض المشاريع من الميناء إلى مطار بيروت والأشغال العامة في الطرق العامة والمباني، بالإضافة إلى القوانين العديدة التي سيتابعها مع المجلس النيابي بهدف تحسين الإيرادات للخزينة العامة وتوفير الخدمات للمواطنين في الدولة اللبنانية.

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