 بعد شكاوى أولياء الأمور.. محافظ أسوان يوجه بفتح باب التظلمات على نتيجة اختبارات القبول بمدارس التمريض - بوابة الشروق
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بعد شكاوى أولياء الأمور.. محافظ أسوان يوجه بفتح باب التظلمات على نتيجة اختبارات القبول بمدارس التمريض

أشرف عطية محافظ أسوان
أشرف عطية محافظ أسوان
حمادة بعزق
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 6:30 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 6:30 م

أعطى أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته باستقبال جميع التظلمات بعد فتح الباب في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الجارى، وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم لإتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع الطلاب والطالبات للتظلم، وفى حالة ثبوت أي خلل أو تلاعب في النتائج المعلنة داخل مدارس التمريض ومديرية الشئون الصحية سيتم المحاسبة الرادعة للمتسببين في ذلك إدارياً ومالياً.

وأوضح المحافظ أنه سيتم المواجهة الحازمة لأى شخص يعمل على إثارة البلبلة والتشكيك دون سند قانونى، وهو الذى يتوازى مع نشر الورقة الامتحانية للطالب المتقدم بالتظلم على الصفحة الرسمية للمحافظة تأكيداً للعدالة والشفافية والمصداقية.

جاء ذلك بعد ورود شكاوى من بعض أولياء الأمور بشأن نتيجة الناجحين في اختبارات القبول لمدارس التمريض.

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