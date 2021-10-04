فيسبوك: نستبعد أن تكون المشكلة التي يواجهها الموقع بسبب هجمات إلكترونية

نقلت جريدة «نيويورك تايمز» عن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قوله إن الشركة تستبعد أن تكون المشكلة التي يواجهها بسبب هجمات إلكترونية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



وتعرضت مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وواتس آب وانستجرام، مساء اليوم، لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقف الحسابات عن العمل ببعض البلدان.



وتسبب العطل الفني في خلل بالوصول إلى الصفحات المختلفة والتعليق أو مشاركة المنشورات، وهو ما دفع المستخدمون لإطلاق هاشتاج #الواتساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».