وزير التنمية المحلية: نسعى لإحداث تغيير حقيقي في مستوى نظافة العاصمة

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن الوزارة حريصة على إيجاد آليات جديدة للرقابة والمتابعة، لمنظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة والتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال لضمان نجاح المنظومة، وتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة شعور المواطنين بالقاهرة بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة.

جاء ذلك خلال لقاء شعراوي، اليوم الاثنين، مع وفد من شركة "انفيرواديت" المتخصصة في مجال نظم المراقبة والمتابعة لإدارة منظومة المخلفات، بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات.

وتم استعراض محاور منظومة المراقبة وآليات المتابعة التي انتهت من إعدادها الشركة فيما يخص عمل منظومة المخلفات الجديدة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة، حيث تتضمنت مؤشرات أداء واضحة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة في منظومة المخلفات وتلقى شكاوى المواطنين، عبر تطبيق إلكتروني يسهل استخدامه بما يحقق في النهاية الاستفادة القصوى للدولة، من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة في ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.

كما تتضمن منظومة المتابعة التي وضعتها شركة "انفيرواديت"، نظاما إلكترونيا لتتبع السيارات العاملة في المنظومة الجديدة للمخلفات، وتلقى الشكاوى من أكثر من مصدر ، على رأسها المواطنون في الأحياء التي تعمل بها الشركتان، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة بالوزارة والمحافظة وإرسالها للمشرفين بالشركات لمتابعة الحل لتلك الشكاوى، بما يحقق التفاعل الكامل بين الحكومة والمواطنين لرفع كفاءة خدمة النظافة وتحسين جودتها بالشكل الذي يرضي المواطن.

من جانبه، أكد شعراوي استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يخص آليات منظومة الرصد والمتابعة الخاصة بالمخلفات، خاصة مع البدء الفعلي لتطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات في القاهرة بعد استلام شركتي النظافة الجديدة العمل رسمياً في عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة بما يحقق التنفيذ الكامل للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمنظومة النظافة بالقاهرة، لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في شوارع العاصمة، مشيراً إلى أهمية دور المواطن والمجتمع المدني كمراقب مع الحكومة لتطبيق هذه المنظومة والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أو منطقة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين مسئولي الشركة مع الوزارة وتقديم عرض فني ومالي حول طريقة وآليات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.