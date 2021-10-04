تمكنت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف العمانية من إنقاذ 8 أشخاص تم احتجازهم في بعض الأودية بمحافظة الداخلية.

وقال رئيس قسم العمليات بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان النقيب خليل بن خلفان الحنشي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين - إنه شخصان احتجزوا في وادي الحجر بإزكي و3 أشخاص في منطقة طوي النص، واحتجز اثنان في وادي جابر، وشخص بمركبته في مجرى وادي حلفين، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية على مستوى المحافظة جراء الحالة المدارية "شاهين".

وأشار الحنشي إلى نزول أودية نفعا وفنجا في ولاية بدبد ووادي سرور وسقط في ولاية سمائل، كما نزل وادي الرسيس ووادي الحجر في ولاية إزكي، كما شهدت ولاية نزوى نزول وادي سميط وجابر، موضحا أنه في ولاية الحمراء، نزل وادي النخر والملح ووادي غول ووادي المدعام، كما نزل وادي الفتح ووادي الأعلى والمعمور على ولاية بهلا ونزل وادي الدوح على ولاية أدم؛ ما أدى إلى امتلاء بعض السدود.