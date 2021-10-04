مدير المنتخب عن مواجهة ليبيا: مباريات الجيران دائما صعبة

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شدد وائل جمعة، مدير منتخب مصر على صعوبة مباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

صرح وائل جمعة عبر قناة صدى البلد "هدفنا الوصول لكأس العالم، لقد شبه المدير الفني كارلوس كيروش الأمر بأنه قمة جبل لابد أن نتسلقها، ومباراة ليبيا أول حجر في هذا الطريق".

وأضاف "نسعى لتجاوز المباراتين لاستعادة صدارة المجموعة، لقد تغيرت أمور منتخب ليبيا، ويضم لاعبين جيدين، ويقوده مدير فني مميز".

وواصل "مباريات ليبيا صعبة، لقد لمست هذه الصعوبة خلال مسيرتي في الملاعب، كما أن المواجهات بين الجيران تبقى صعبة وتنافسية للغاية".

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه مصر 4 نقاط ثم الجابون نقطة، وأنجولا بلا رصيد.