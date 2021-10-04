السلطات الإماراتية تتخذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة تداعيات الحالة المدارية لإعصار «شاهين»

أكد الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات أن جميع الجهات المعنية على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية وتواصل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتخفيف آثار ومواجهة تداعيات الحالة المدارية لإعصار "شاهين" على البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن العامري أن جميع الفرق المحلية تعمل على قدم وساق لتوفير أقصى سبل الحماية لجميع القاطنين في المناطق التي قد تتأثر بالحالة المدارية .. مؤكدا أن جميع الجهات المعنية على المستوى الاتحادي اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع فئات المجتمع، حيث سيتم توفير ضمانات الصحة والسلامة المهنية لكافة العاملين، بجانب ضمان سلامة الحافلات المستخدمة لنقل العمال من وإلى مواقع العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أنه تم تحويل جميع المدارس والجامعات والمعاهد في المناطق المتوقع تضررها إلى التعليم عن بعد .. منوها بدور المسؤولية المجتمعية التي تعزز الجهود الوطنية المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية.

وأضاف المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات أنه لايزال المركز الوطني للأرصاد وبالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية يعمل على متابعة ورصد تحركات الحركة المدارية لإعصار "شاهين" ودراسة مدى تأثيرها على الدولة وكما تم الإعلان عنه بالأمس، فإن الحالة المدارية "شاهين" في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.

وأكد الفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات المستوى الثاني والمتعلق بالكوارث الطبيعية .. مستمر بمتابعة جاهزية جميع الفرق المعنية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لضمان سلامة الجميع ..لافتا إلى أن جميع فرق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية قيمت تأثير الحالة المدارية على مختلف المناطق وبناء عليه تم الإعلان عن جميع الإجراءات الوقائية لتخفيف تأثير الحالة المدارية.

وقال إنه لدعم منظومة البنية التحتية في المناطق التي قد تتأثر بالحالة المدارية، قامت وزارة الطاقة والبينية التحتية بتشكيل فرق عمل ميدانية للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن الحالة المدارية، مع التأكيد على تفعيل خطط الاستجابة للحالات الطارئة المعنية بعمليات تنظيف الأودية ومعابر فتحات تصريف مياه الأمطار .. مضيفا أن جميع الجهات على المستوى الوطني والمحلي ستواصل متابعة ورصد الحالة المدارية ومتابعة متغيراتها وضمان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان تخفيف تأثيرها على مختلف على مختلف المناطق.

ووجه العامري تحذيرا للمواطنين بالإمارات بمتابعة المستجدات من المصادر الرسمية والالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية المعلن عنها حرصاً على سلامتكم وأهمية التبليغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار، أو أضرار قد تحدث بفعل الحالة المدارية حتى يتسنى للجهات المعنية أن تتخذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه قال العميد علي الطنيجي المتحدث الرسمي عن وزارة الداخلية الإماراتية أنه تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية في جميع القيادات الشرطية لضمان سلامة الجميع وتقليل تأثير تداعيات الحالة المدارية لإعصار "شاهين" على مختلف المناطق .. مضيفا أن الوزارة متمثلة بمختلف قطاعاتها باتخاذ إجراءات وقائية منها تسيير عدد من الدوريات الأمنية في المواقع القريبة من الشواطئ، والوديان المتوقع جريان السيول بها كما تم إصدار التنبيهات والتحذيرات اللازمة بالإضافة إلى الإرشادات الواجب اتباعها من قبل الأفراد لحماية الجميع.