تاج الدين: حصول الطلاب والمعلمين على لقاح كورونا «حماية لهم ومنهم»

شدّد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على أهمية حصول المنتمين للمنظومة التعليمية على لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إنّ حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على اللقاح يمثّل حماية لهم ومنهم أيضًا، باعتبارهم يتحركون ويعودون لمنازلهم وبالتالي يمثّلون خطرًا وتهديدًا على أسرهم.



وأضاف أن الدولة تعمل على تطعيم منتسبي المنظومة التعليمية بشكل كامل، لكنّه تابع: "إذا لم نتمكن من تطعيم فنحرص أن يكون عدد الحاصلين على اللقاح أكبر ما يمكن".



وأشار مستشار الرئيس، إلى أنّه لا يوجد أي قصور في توفير اللقاحات، لافتًا إلى أنّ الدولة وفّرت كل الممارد المالية اللازمة لتوفير اللقاحات.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع أمس الأحد، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.



وتضمّن الاجتماع، متابعة خطة تطعيم الطلاب والكوادر التعليمية ضد فيروس كورونا، والتي حققت حتى الآن نسب إيجابية، بعد قيام وزارة الصحة والسكان بتوفير الكميات المطلوبة من اللقاحات للمؤسسات التعليمية المختلفة، فضلاً عما تقرر بحصول الطلاب الجامعيين على اللقاحات بصورة مباشرة من جميع مراكز التطعيم بالمحافظات دون شرط التسجيل المسبق، مع إمدادهم بالشهادات اللازمة لإثبات التطعيم.