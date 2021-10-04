الدبيبة يوقع عقدا لإنشاء مصفاة نفط ومصنع غاز في الجنوب الليبي

وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد عقد إنشاء مصفاة للنفط ومصنع غاز طهي في الجنوب الليبي، ستقوم شركة "زلاف لإنتاج وتصنيع النفط والغاز" الليبية بإنشائهما.

جاء ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء للمشروعين الأسبوع الماضي، وخلال احتفالية نظمت بمقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس حضرها الدبيبة وأكد خلالها توفر التغطية المالية الخاصة بالمشروعين وجاهزية المواصفات الفنية والتصاميم.

وقدر رئيس مجلس إدارة شركة زلاف حسين أبو سليانة، قيمة المشروعين بنحو 550 مليون دولار، ستسترد خلال 9 أعوام.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، توقع أبوسليانة البدء السريع في الإنشاء بسبب توفر التمويل، نافيا وجود أي شريك أجنبي. وقال: "نستطيع التأكيد على بدء المشروع. لقد أكملنا الجدوى الاقتصادية، ونقوم حاليا بالاختبارات الأولية الخاصة بالتربة ودراسات التقييم البيئي التي ستتم حسب النظم المعمول بها في المؤسسة الوطنية للنفط".

وسيقام المشروعان بالقرب من محطة أوباري للكهرباء وأكبر حقل نفطي ليبي "حقل الشرارة" الذي سيستمد منه خامي النفط والغاز.

وبحسب التصريح، ستنتج المصفاة أكثر من مليون لتر من البنزين، ومثله من الديزل، و650 ألف لتر من وقود الطائرات، هذا بالإضافة للكيروسين والمشتقات الأخرى.

وتوقع أبوسليانة أن يخفف المشروعان بشكل كبير من معاناة الجنوب الليبي الناتجة عن شح الوقود. هذا بالإضافة لتشغيل المشروعات المتوقفة بسبب هذا النقص، وكذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويشهد الجنوب الليبي بشكل خاص نقصا حادا في الوقود السائل والغاز منذ إسقاط نظام القذافي عام 2011، وذلك بسبب انتشار السلاح والمسلحين، وارتفاع معدلات الجريمة وتهريب الوقود عبر الحدود الجنوبية، فضلا عن تهالك الطرق التي تربط الشمال بالجنوب.