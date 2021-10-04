سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي الرسام السويدي لارس فيلكس، الذي اشتهر برسم كاريكاتور مسيء للنبي محمد، حتفه مع اثنين من حراسه من الشرطة في حادث سير بشع.

واعلنت الشرطة في وقت متأخر من مساء الأحد أن سيارة مدنية تابعة للشرطة كانت تقل فيلكس وحارسيه الاثنين اصطدمت بشاحنة بالقرب من بلدة ماركاريد في جنوب السويد.

ولقي الثلاثة حتفهم. وتم نقل سائق الشاحنة إلى المستشفى بسيارة إسعاف.

وظل الرسام تحت حماية الشرطة لسنوات بسبب تهديدات بالقتل من الإسلاميين. وتوفي عن عمر 75 عاما.

وكتبت وزيرة الثقافة السويدية أماندا ليند على تويتر: لقد كان حادثًا "مأساويا بشكل لا يصدق".

وقالت إن فيلكس اضطر للعيش بدون حرية منذ عام 2010 واشتهر الرسام المولود في هيلسينجبورج عام 1946 بمنحوتاته الخشبية وبرسومه المسيئة للنبي محمد.

وفي أغسطس 2007 نشرت صحيفة سويدية إحدى رسوماته المسيئة للنبي محمد لأول مرة. وأدت الرسوم إلى احتجاجات دولية، وأصبح فيلكس مكروها من المسلمين.