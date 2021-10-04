أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تعود إلى الارتفاع

عادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا إلى الارتفاع، اليوم الإثنين، لتقترب من المستوى القياسي مجددا في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا لتكوين مخزونها من الغاز لفصل الشتاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الأسعار زادت بمقدار الضعف تقريبا خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي زاد فيه الطلب على الطاقة في ظل تعافي الاقتصادات الأوروبية، مع استمرار ضعف الإمدادات سواء من روسيا أو من النرويج.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه المخزون الأوروبي من الغاز الطبيعي إلى أقل مستوى له منذ حوالي عشر سنوات، بالنسبة لهذا الوقت من العام، وهو ما يشير إلى احتمالات استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبلغ سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الخام القياسي للسوق 99.99 يورو لكل ميجاوات/ساعة من الكهرباء بارتفاع نسبته 6.8% تسليم الشهر المقبل. وكان سعر الغاز الهولندي قد ارتفع في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلا 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة قبل أن يتراجع بنسبة 4% يوم الجمعة الماضي.

وفي لندن تراجع سعر العقود الآجلة للغاز البريطاني اليوم بنسبة 5ر5% إلى 254.44 بنس لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يأتي ذلك فيما دعت إسبانيا وفرنسا واليونان إلى تحرك جماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي لمواجهة الارتفاع السريع لأسعار الطاقة، مشددة على ضرورة جعل المواطنين مستعدين للانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.