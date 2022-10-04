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استقرار تدفق الغاز الطبيعي من روسيا عبر أراضي أوكرانيا اليوم

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 10:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 10:37 ص
توقع مشغلو خطوط نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، استقرار تدفق الغاز اليوم الثلاثاء، دون ضخ أي كميات من ألمانيا إلى بولندا عبر خط "يامال-أوروبا".

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، يتوقع أن تصل كميات الغاز عبر أوكرانيا اليوم إلى 41.1 مليون متر مكعب، مما يشكل تغيرا طفيفا عن الكميات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة.

ويأتي ذلك عقب الأضرار التي أصابت خط أنابيب نورد ستريم 1، بين روسيا وألمانيا، والذي كان مغلقا بالفعل منذ 31 أغسطس الماضي.

وسجل تدفق الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط "يامال-أوروبا" صفرا بحلول الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، حيث لم يتم ضخ أي غاز أمس الاثنين، بحسب بيانات شركة جاسكيد الألمانية القائمة على تشغيل الخط.

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