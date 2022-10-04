سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بالتزامن مع تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإمكانية استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت "وحدة أراضي" روسيا أو وجودها للتهديد، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يضم صورتين لبوتين وهو يرتدي لباساً مخصصاً للحرب النووية.

تحرت "الشروق" عن حقيقة تلك الصور المتداولة، وتبين عدم صحتها، وأنها مركبة من صورة وزعتها وكالة الصحافة الفرنسية عام 2020.

فالصورة الأولى التي يبدو فيها بوتين وهو يدخل من باب مركبة من صورتين كانت وزعتها وكالة الصحافة الفرنسية في 24 مارس مارس 2020.

وفي تلك الصورة يظهر الرئيس الروسي مرتدياً زياً واقياً خلال زيارة لمستشفى في العاصمة موسكو، يعالج مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واجتزئ بوتين من الصورة ليركب على صورة أخرى ملتقطة في العام 2017 ومنشورة على وكالة الأنباء الروسية "تاس" ليبدو وكأنه يدخل من الباب الذي يفتحه الجنديان.