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مصر
وزير الخارجية يشارك في منتدى الدول الأكثر تأثرا بتبعات تغير المناخ
وزير الخارجية يشارك في منتدى الدول الأكثر تأثرا بتبعات تغير المناخ
رئيس سيشل يرحب بدعوة الرئيس السيسي للمشاركة في مؤتمر تغير المناخ
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي
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كيشيدا وبايدن يتعهدان بتعزيز الردع الياباني-الأمريكي بشأن إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية
من نشر السفن والدوريات وتعزيز المراقبة إلى الاستعانة بخط جديد.. كيف تعاملت الدول الأوروبية مع تسريب نورد ستريم؟
الأردن يرحب بتقدم الجهود الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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جلسة تحفيزية بين فيريرا ولاعبي الزمالك استعداداً لفلامبو البوروندي
عمرو شاهين يتحدث عن انجازات شركة الكرة بالأهلي قبل الرحيل
عضو الاتحاد: أزمة حسام عاشور؟ سوء تفاهم مع رئيس النادي
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نور النبوي وحبيبة مرزوق يشاركان في ندوة للتعريف بمبادرة «شباب بلد»
21 عملا في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي
بنكين صالح يكشف عن تفاصيل بروفاته مع حسين الجسمي وأغنيته الأولى
هدى المفتي: بعد سنتين متحمسة لـ«حظك اليوم» وفي انتظار «شماريخ»
مال وأعمال
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مواطن
البورصة تعوّض بعض الخسائر والمؤشر الرئيسى يقفز 2.5%
الدكاني: نعمل مع كل الأطراف لزيادة كفاءة سوق المال المصري
التموين: متوسط ضخ حلوى المولد بالمجمع الاستهلاكي يصل لنحو 250 عبوة يوميا
حوادث وقضايا
إصابة 3 طلاب في تصادم أمام بوابة جامعة المنيا
16 أكتوبر.. نظر دعوى تتهم هبة قطب بنشر أخبار كاذبة
إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي
سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل تحصلهم على مبالغ مالية