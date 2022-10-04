فرنسا تطلق عملية تأميم كامل لشركة آي دي إف للكهرباء

بدأت فرنسا عملية شراء نسبة الـ16% المتبقية في شركة الكهرباء الوطنية "اي دي اف" التي لا تمتلكها الدولة حاليا، حسبما أعلنت هيئة الأسواق المالية"ايه ام اف" في باريس اليوم الثلاثاء.



وقدمت الدولة عرض استحواذ مبسط في خطوة أولية لامتلاك أسهم "اي دي اف" من السوق، وهي عملية يقدر أنها ستتكلف نحو 7ر9% مليار يورو (7ر9 مليار دولار)، وفقا لتقرير لشبكة "يوروب 1".



وينظر إلى خطوة الحكومة الفرنسية على أنها جزء من خطتها لتوسيع توليد الطاقة النووية في دولة تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة النووية لتوليد احتياجاتها من الكهرباء.



وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن اعتزامه تأميم شركة " إي دي اف" بشكل كامل في شهر مارس، وفي بيان الحكومة في الصيف، قالت رئيسة الوزراء اليزابيث بورن إن الهدف من تأميم الشركة هو ضمان السيادة الفرنسية ردا على الحرب في أوكرانيا.