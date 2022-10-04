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مجلس الاتحاد الروسي يصادق على ضم 4 مناطق أوكرانية

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 11:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 11:58 ص

صادق مجلس الاتحاد في البرلمان الروسي، على ضم موسكو لمناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، في خطوة تتعارض مع القانون الدولي وأدت إلى إدانات عالمية من الدول الغربية.

وصوّت مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان)، بالإجماع على مشروع قانون لضم تلك المناطق إلى الاتحاد الروسي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الحكومية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بدأت قواته غزو أوكرانيا في فبراير الماضي، وقع اتفاقيات الانضمام يوم الجمعة الماضي، ووافق عليها مجلس الدوما (مجلس النواب) أمس الاثنين. وبمجرد توقيع بوتين على مشروع قانون الضم ليصبح قانونا، يدخل حيز التنفيذ.

وأقر مجلس الدوما بالفعل قوانين مختلفة تغطي الضم الكامل للأراضي الأوكرانية في روسيا، وتنص على وجود فترة انتقالية حتى عام 2026.


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