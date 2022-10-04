جماعة مناهضة لطالبان تزعم سيطرتها على منطقة استراتيجية بشمال أفغانستان

تقول جماعة مقاومة مسلحة مناهضة لطالبان إنها سيطرت على منطقة استراتيجية في شمال أفغانستان.

وقد أعلنت جبهة المقاومة الوطنية في وقت متأخر من أمس الاثنين أن قواتها سيطرت على منطقة شيكاي في إقليم باداخشان. وهذه تعد أول مرة تعلن فيها جماعة مسلحة مناهضة لطالبان عن السيطرة على منطقة منذ عودة طالبان للسلطة العام الماضي.

وتقع منطقة شيكاي، التي تبلغ مساحتها 620 كيلومترا مربعا، ويبلغ تعداد سكانها أكثر من 31 ألف شخص، على الحدود مع أفغانستان وطاجيكستان.

وقال المتحدث باسم جبهة المقاومة صبغة الله أحمدي في بيان إنه تم إلقاء القبض على حاكم المنطقة، الذي ينتمى لحركة طالبان، بالاضافة إلى 10 آخرين من أعضاء حركة طالبان.

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال حاكم المنطقة المحتجز إن مقاتلي جبهة المقاومة نصبوا له كمينا خلال رحلة. وقال أحد كبار شيوخ القبائل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن هناك تواجد لقوات جبهة المقاومة في ضواحي المنطقة.

ورفضت سلطات طالبان في كابول مزاعم جبهة المقاومة، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقال معز الدين أحمدي المتحدث باسم الإقليم، الذي ينتمي لحركة طالبان، لـ (د.ب.أ)، الثلاثاء، إن المنطقة لم تسقط. ولكنه أكد أنه تم احتجاز حاكم المنطقة، وتم تحريره لاحقا.