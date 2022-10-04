 مقتدى الصدر يشيد بإحاطة المبعوثة الأممية بشأن العراق في مجلس الأمن - بوابة الشروق
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مقتدى الصدر يشيد بإحاطة المبعوثة الأممية بشأن العراق في مجلس الأمن

بغداد (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 10:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 10:11 م

وصف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإحاطة التي قدمتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي بشأن العراق بأنها "صحيحة ودقيقة جدآ" وعليها الاستمرار بمواقفها المحايدة وعدم الإنحياز لأي طرف.

وذكر الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر أن أولى خطوات الإصلاح الحقيقي في العراق هى عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة العراقية المقبلة.

وقال " إننا نوافق على الحوار إذا كان علنيا ومن أجل إبعاد كل المشاركين في العملية السياسية والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء نزيه ونتطلع إلى مساعدة الأمم المتحدة في هذا الشأن".

وأثنى على كلمات المشاركين في جلسة مجلس الأمن الدولي وخاصة مايتعلق بـ"ضبط النفس " وأدعو" الى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف من كل الأطراف والإسراع بمعاقبة الفاعلين وخاصة مايتعلق بالسلاح المنفلت ".

وتابع الصدر: "نتطلع إلى تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد والتبعية والمليشيات والتدخلات الخارجية لكي تكون حكومة مستقلة ومستقرة تخدم شعبها لا أحزابها".

وقلل الزعيم الشيعي من أهمية كلمة ممثل العراق الدائم في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة الإحاطة كونها" تجانب الحقيقة".

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