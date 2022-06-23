 فرنسا تدرس عودة ارتداء الكمامة إجباريا.. قلق من الموجة الثامنة لكورونا - بوابة الشروق
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فرنسا تدرس عودة ارتداء الكمامة إجباريا.. قلق من الموجة الثامنة لكورونا

أسامة زكريا
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 6:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 6:36 م

أعلنت رئيسة لجنة مراقبة وتوقع المخاطر الصحية (كوفار) البروفيسور بريجيت أوتران، أنه يتم حاليا بحث عودة ارتداء الكمامة بشكل إجباري في فرنسا؛ وذلك لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت البروفيسور "أوتران" -في حوار خاص لإذاعة "آر إم سي" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تشهد الموجة الثامنة من كوفيد-19، وإن كل المؤشرات تتزايد بينها معدلات الإصابات الإيجابية ونقل المصابين إلى المستشفيات واللجوء إلى غرف الطوارئ، فضلا عن زيادة معدل دخول العناية المركزة.

وناشدت المواطنين توخي الحذر وتطبيق الوقاية التي وصفتها بـ"المهمة جدا" من خلال ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن فرنسا تشهد حاليا موجة شديدة ولا يزال يوصى بارتداء الكمامة بشكل متكرر طالما يتواجد الشخص في بيئة لا يوجد بها تباعد اجتماعي.

وأكدت أن "كوفار" يدرس حاليا عودة ارتداء الكمامة بنماذج مختلفة، كما تدرس جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأمريكا الشمالية هذه النقطة أيضا، موضحة أنه لم تطبق أي دولة فرض ارتداء الكمامة حتى الآن إلا أنهم يدرسون هذا الملف.

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