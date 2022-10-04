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فرنسا تؤكد استعدادها للشتاء حال خفض السكان استهلاك الطاقة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 6:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 6:59 م
أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، استعداد بلادها للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا، إذا خفض السكان استهلاك الطاقة.

وقالت بورن، أمام البرلمان خلال جلسة مخصصة لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا: "مهما حصل، نحن مستعدون لهذا الشتاء. توقعنا هذا الوضع مسبقا"، وفقا لتلفزيون "فرنسا 24".

وأضافت أن فرنسا ملأت بالكامل تقريبا خزاناتها المخصصة للغاز وزادت القدرة الاستيعابية للمحطات المشيدة في الموانئ لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.

وتابعت: "أعلن الرئيس عن خطة لتوفير الطاقة هذا الصيف. إذا شارك الجميع، فسنتجاوز هذه الشهور المقبلة من دون خطر حدوث انقطاعات".

وفي خطاب بالفيديو موجّه إلى الشعب الفرنسي، ظهر الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، مرتديا كنزة بياقة عالية، في لباس بات يرمز لجهود توفير الطاقة المستخدمة للتدفئة.

وحثت الحكومة الفرنسية السكان على عدم استخدام التدفئة في منازلهم إلا إذا انخفضت الحرارة إلى أقل من 19 درجة مئوية.

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