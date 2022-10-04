 رومانيا تسجل 650 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة - بوابة الشروق
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رومانيا تسجل 650 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

بوخارست - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 9:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 9:44 ص
سجلت رومانيا 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و270 ألفا و591، وترتفع الوفيات إلى 67 ألفا و34 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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