موسكو: إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى كييف تدفع باتجاه اشتباك عسكري بين روسيا والناتو

أكد رئيس الوفد الروسي في لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة كونستانتين فورونتسوف، اليوم الثلاثاء، أن الإمدادات الأمريكية من الأسلحة إلى أوكرانيا تدفع الموقف إلى درجة أقرب من المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال المسئول الروسي -في اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة- إن الولايات المتحدة تواصل إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، الأمر الذي يسهل المشاركة المباشرة لمقاتليها ومستشاريها في النزاع الروسي الأوكراني.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "الولايات المتحدة تكثف جهودها لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وتوفر بيانات استخباراتية لجيشها، وتشرك مقاتليها ومستشاريها في الصراع، الأمر الذي لا يؤدي فقط إلى إطالة الأعمال العدائية وسقوط ضحايا جدد، بل يدفع الوضع نحو وقوع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والناتو".

وأشار إلى أن الساسة الغربيين تمكنوا من منع كييف من مواصلة محادثات السلام وجعلوا الأوكرانيين متمسكين بفكرة "الانتصار الوشيك".

وفي مينسك، أكد وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم، أنه لا يمكن لبيلاروسيا تجاهل السياسة العدوانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول المجاورة.

وقال الوزير البيلاروسي -في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع استضافه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لمناقشة الأمن العسكري للبلاد وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية- "إن الوضع اليوم معقد حقا، لقد حدد عدد من قادة الدول المعادية الأهداف التي يريدون تحقيقها من خلال العمل ضد بلدنا، ولا يمكننا ترك هذا دون اهتمام سوف نستجيب لجميع التهديدات التي قد تظهر بسرعة ودقة، ولدينا القوة والوسائل لذلك".

وأشار خرينين إلى أن دول الناتو والدول المجاورة لبيلاروسيا لا تقوم فقط بأعمال عسكرية بل إنهم يستعدون للحرب، وقال "إنهم يعدون بنيتهم ​​التحتية وقواتهم فلدينا بيانات محددة، نحن نراقب الوضع ونرى ما يفعلونه وانطلاقا من ذلك فإننا نرسم إجراءات استجابة ملموسة وكافية".