وزيرة الخارجية الألمانية: لن ندع تهديدات بوتين النووية تبتزنا

رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أي محاولة ابتزاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر التهديد باستخدام أسلحة نووية.



وقالت بيربوك، اليوم الثلاثاء بعد مشاورات مع نظيرها البولندي زبيجنيو راو في وارسو، إن مثل هذه التهديدات "لن تردعنا"، مؤكدة أن ألمانيا وبولندا ستواصلان "دعم أوكرانيا في حقها في الدفاع عن النفس"، مضيفة في المقابل أنها لن تتكهن بشأن تحركات عسكرية فردية في ضوء التهديدات النووية.



وقالت بيربوك: "بالطبع نتشاور باستمرار مع الحلفاء بشأن المعلومات المتاحة لدينا منذ اندلاع هذه الحرب"، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها بوتين لمثل هذه التهديات، واصفة ذلك بأنه تصرف غير مسؤول، مؤكدة ضرورة أن يؤخذ التهديد على محمل الجد.



وذكرت بيربوك أنه اتضح أيضا مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "أنه لن تقبل أي دولة في العالم مثل هذه المحاولات للابتزاز النووي".



ومن جانبه، اتهم راو بوتين بالرغبة في إحداث "أزمة نفسية" في الاتحاد الأوروبي والمجتمع عبر الأطلسي بتهديده النووي، وقال: "نحن في بولندا نعتقد أنه لا ينبغي الاستخفاف بالتهديدات الروسية.. بالتأكيد سنرد وفقا لما يقتضيه الأمر إذا تعلق بالناتو على وجه الخصوص".