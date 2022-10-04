اليونان: استمرار البحث عن سائح ألماني مفقود في جزيرة كريت

استأنفت قوات من الشرطة وخفر السواحل في جزيرة كريت اليونانية، عمليات البحث في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، عن سائح ألماني مفقود منذ ظهر أمس، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية.



وأفاد تقرير بأن الرجل المفقود (73 عاما) الذي لم يكشف عن اسمه، لم يتمكن من العودة بعد أن مارس السباحة بعد ظهر أمس الاثنين، ما دفع زوجته إلى إبلاغ إدارة الفندق الذي يقيمان فيه بمنطقة "باتشيا آموس، بالقرب من بلدة "إيرابتيرا" الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.



وذكرت محطة "إي آر تي" الإذاعية الحكومية، أنه قد تم العثور على حقيبة الظهر الخاصة بالرجل المسن مساء أمس الاثنين، على شاطئ قريب، دون العثور على أي أثر آخر له منذ ذلك الوقت.



وانضمت مروحية إلى عمليات البحث الجارية حاليا عن المواطن الألماني.