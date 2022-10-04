 الاتحاد الأوروبي يستدعى المبعوث الروسي للاحتجاج على «الضم غير القانوني» لمناطق أوكرانية - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يستدعى المبعوث الروسي للاحتجاج على «الضم غير القانوني» لمناطق أوكرانية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 5:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 5:41 م

استدعى الاتحاد الأوروبي المبعوث الروسي لدى التكتل للاحتجاج على "الضم غير القانوني" الذي أعلنته موسكو لمناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابورويجيا في أوكرانيا.

وقال الجهاز الدبلوماسي للاتحاد -حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء- إن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف، ولن يعترف أبدا، بهذا الضم غير القانوني من قبل روسيا"، مضيفا أن هذه القرارات التي اتخذتها روسيا تعد باطلة ولاغية ولا يمكن أن يترتب عنها أي أثر قانوني من أي نوع.

كانت روسيا أعلنت يوم الجمعة الماضي الضم، بعد إجراء استفتاءات في تلك المناطق التي تخضع لسيطرتها الكلية أو الجزئية في أوكرانيا. فيما تقول الحكومات الغربية وكييف إن هذه الاستفتاءات تنتهك القانون الدولي.

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